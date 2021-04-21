Футбольна Суперліга: віцепрезидент турніру пояснив його створення залученням молоді та викликом "Fortnite та Call of Duty"

Деталі

“Інформація про бонус у розмірі 350 млн євро в рік є помилковою”, — заявив Аньєллі. Він також наголосив на готовності клубів — засновників Суперліги співпрацювати з керівництвом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). “Ми написали президентам ФІФА і УЄФА з пропозицією розпочати діалог”, — повідомив Аньєллі.

Говорячи про значення нового турніру для світового футболу, президент “Ювентуса” розповів про його потенційні можливості по залученню підростаючого покоління до цього виду спорту. “40% молодих людей у світі у віці від 16 до 24 років не цікавляться футболом. Створити турнір, який втілює в життя те, чим вони займаються на цифрових платформах, таких як FIFA (найвідоміша серія футбольних відеоігор — ред.), — це означає піти їм назустріч і кинути виклик Fortnite і Call of Duty (відеоігри — ред.), які є справжніми центрами тяжіння для сьогоднішньої молоді”, — заявив Аньєллі.

Від імені клубів — засновників Суперліги Аньєллі залишився невдоволеним діями ФІФА і УЄФА, зазначивши, що ці організації не надали їм необхідної фінансової допомоги у важку пору пандемії коронавірусу. “Вони отримують великі доходи від виступів наших гравців, але в періоди кризи вони нам не допомагали”, — підкреслив він.

Контекст

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”.

Футбольна асоціація Англії (FA) привітала вихід шести англійських клубів зі складу Суперліги, також зі словами підтримки цього рішення виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також пізніше це привітав президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був намічений на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА .