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Футбольная Суперлига: вице-президент турнира объяснил его создания привлечением молодежи и вызову "Fortnite и Call of Duty"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вице-президент футбольной Суперлиги и президент итальянского “Ювентуса” Андреа Аньелли опроверг появившуюся информацию о том, что клубы — участники нового турнира будут получать ежегодные выплаты в размере 350 млн евро. Об этом он в среду сообщил в интервью газете La Repubblica, пишет УНН.

Детали

“Информация о бонусе в размере 350 млн евро в год является ложной”, — заявил Аньелли. Он также отметил готовность клубов — основателей Суперлиги сотрудничать с руководством Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). “Мы написали президентам ФИФА и УЕФА с предложением начать диалог”, — сообщил Аньелли.

Говоря о значении нового турнира для мирового футбола, президент “Ювентуса” рассказал о его потенциальных возможностях по приобщению подрастающего поколения к этому виду спорта. “40% молодых людей в мире в возрасте от 16 до 24 лет не интересуются футболом. Создать турнир, который воплощает в жизнь то, чем они занимаются на цифровых платформах, таких как FIFA (самая известная серия футбольных видеоигр — ред.), — это означает пойти им навстречу и бросить вызов Fortnite и Call of Duty (видеоигры — ред.), которые являются настоящими центрами притяжения для сегодняшней молодежи”, — заявил Аньелли.

От лица клубов — основателей Суперлиги Аньелли высказал недовольство действиями ФИФА и УЕФА, отметив, что эти организации не оказали им необходимой финансовой помощи в тяжелую пору пандемии коронавируса. “Они получают большие доходы от выступлений наших игроков, но в периоды кризиса они нам не помогали”, — подчеркнул он.

Контекст

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси”.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги, также со словами поддержки этого решения выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также позже это приветствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус”. Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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