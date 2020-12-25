"Стукачі" невдоволені міністром: Амосова про тих, хто передав ВООЗ українські протоколи лікування COVID-19

"100% ВООЗ отримав сигнал від українців, які переклали всі наші протоколи і документи. 100%, що українською ВООЗ не читає. Це люди, які не задоволені тим, що змінився міністр охорони здоров’я і змінилася політика керівника МОЗу щодо так званої реформи Супрун, яка насправді є реформою Гройсмана. І тут такі особистісно-політичні моменти зіграли роль, можна примінити термін "стукачі". Міністр, думаю, буде якусь реакцію готувати. Позиція міністра проста – у нього є заключення експертно ради. Не він же одноосібно це визначає. Тут я думаю проблем в міністерстві не буде", - сказала Амосова.

Щодо препаратів, які розкритикувало ВООЗ, вона зазначила, що не є прихильницею препарату людського імуноглобуліну і його включення до масових рекомендацій є передчасними. З іншого боку, лікарі в усьому світі з початку пандемії починали використовувати препарати до отримання крупних досліджень з залученням великої кількості пацієнтів саме на підставі використання "по співчуттю".

"Мене здивувала ця заява ВООЗ щодо України, яка, до речі, вже кілька років поспіль не сплачує внесок щодо членства, мабуть, за відсутності грошей. І відслідковування політики України, яка не фінансує ВООЗ, взагалі дивне. Пункт другий – кожна країна має право вирішувати своє реагування на виклики стосовно охорони здоров’я базуючись на консенсусі своїх експертів. І Україна так і зробила, це рішення МОЗ було саме на підставі заключення консенсусу українських експертів. Тепер щодо тих ліків, які були позначені. Препарат ремдесивір, який відноситься до противірусних препаратів, пройшов реєстрацію американської FDA для лікування коронавірусної інфекції незважаючи на думку експертів ВООЗ…Але я слідкую за доказовою базою і хочу зазначити, що міжнародні дослідження показали ефективність ремдесивіра щодо пришвидшення видужання, тобто скорочення терміну симптомів", - додала Амосова.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відреагувала на лист від ВООЗ з рекомендацією переглянути лікування хворих на коронавірус в Україні. Вона вважає, що хтось із числа колишніх так званих державних діячів наскаржився в ВООЗ на українську медицину. Також вона вважає, що українські лікарі вчиняли правильно, не дотримуючись помилкових рекомендацій.

Як повідомили УНН, Комітет ВР з питань здоров'я нації на жодному засіданні не піднімав питання про звернення до ВООЗ щодо лікування коронавірусу в Україні.