Голубовська про критику з боку ВООЗ: ми теж стурбовані, що нашим пацієнтам не дають шансу на виживання

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 35096 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 30588 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 37651 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 47369 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 70419 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 110270 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 195303 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211959 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183457 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173592 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 25384 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 42335 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 73795 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 48511 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 48157 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 35098 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 49814 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 227836 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 256501 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 342947 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 10892 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 11254 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 14379 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 15609 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 74785 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Голубовська про критику з боку ВООЗ: ми теж стурбовані, що нашим пацієнтам не дають шансу на виживання

Київ • УНН

 • 37083 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відреагувала на лист від ВООЗ з рекомендацією переглянути лікування хворих на коронавірус в Україні. Вона вважає, що хтось із числа колишніх так званих державних діячів наскаржився в ВООЗ на українську медицину. Також вона вважає, що українські лікарі вчиняли правильно, не дотримуючись помилкових рекомендацій. Про це вона написала в Facebook, передає УНН.

Голубовська про критику з боку ВООЗ: ми теж стурбовані, що нашим пацієнтам не дають шансу на виживання

"У мене немає слів. Ми теж дуже стурбовані тим, що Ганс Клюге (директор Європейського регіонального бюро ВООЗ - ред.) не дає нашим хворим шансу отримати терапію, яка може врятувати їм життя. Ймовірно, ті активісти від медицини, що наскаржилися в ВООЗ, з числа колишніх так званих державних діячів, які розвалили систему стандартизації медичної допомоги в Україні, забули написати, що наші лікарі не мають права призначати лікарські засоби для лікування COVID-19, що не входять до протоколу. Також вони "забули" (а, скоріше, не знали) про те, що весь світ призначає різні методи лікування, які не мають чітких доказів зі зрозумілих усім осудним людям причин. І це лікування має назву "експериментальне", або "жалісливе", і направлено на можливість дати пацієнту шанс на виживання", - написала Голубовська.

Вона зазначила, що пандемія поширюється набагато швидше, ніж процедури отримання доказів, але це не означає, що ці методи неефективні.

"Хочу нагадати, що ми теж були стурбовані тим, що протоколи ВООЗ забороняли нам призначати гормони на перших порах, що призвело б до набагато більшої смертності, ніж ми маємо зараз, якби не наші самовіддані лікарі, які лікували хворих таким чином, щоб вони могли вижити, а не шляхом дотримання помилкових рекомендацій, які в подальшому були виправлені", - додала лікар.

За її словами, лікарі зараз стоять на позиції запобігання важких і вкрай важких станів шляхом своєчасного впровадження методів лікування, які добре зарекомендували себе у світовій практиці.

"І робимо це не без успіху. Тільки не масками з пульсоксиметрами, а конкретними схемами терапії. Тому, ймовірно, і смертність у нас не така, як в деяких цивілізованих країнах", - підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 20 листопада опублікувала рекомендацію, в якій закликала не використовувати препарат "Ремдесивір" при лікуванні госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

А ще у вересні Україна почала процес закупівлі лікарського препарату "Ремдесівір", який був включений до національного протоколу лікування COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16