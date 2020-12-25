Голубовська про критику з боку ВООЗ: ми теж стурбовані, що нашим пацієнтам не дають шансу на виживання

"У мене немає слів. Ми теж дуже стурбовані тим, що Ганс Клюге (директор Європейського регіонального бюро ВООЗ - ред.) не дає нашим хворим шансу отримати терапію, яка може врятувати їм життя. Ймовірно, ті активісти від медицини, що наскаржилися в ВООЗ, з числа колишніх так званих державних діячів, які розвалили систему стандартизації медичної допомоги в Україні, забули написати, що наші лікарі не мають права призначати лікарські засоби для лікування COVID-19, що не входять до протоколу. Також вони "забули" (а, скоріше, не знали) про те, що весь світ призначає різні методи лікування, які не мають чітких доказів зі зрозумілих усім осудним людям причин. І це лікування має назву "експериментальне", або "жалісливе", і направлено на можливість дати пацієнту шанс на виживання", - написала Голубовська.

Вона зазначила, що пандемія поширюється набагато швидше, ніж процедури отримання доказів, але це не означає, що ці методи неефективні.

"Хочу нагадати, що ми теж були стурбовані тим, що протоколи ВООЗ забороняли нам призначати гормони на перших порах, що призвело б до набагато більшої смертності, ніж ми маємо зараз, якби не наші самовіддані лікарі, які лікували хворих таким чином, щоб вони могли вижити, а не шляхом дотримання помилкових рекомендацій, які в подальшому були виправлені", - додала лікар.

За її словами, лікарі зараз стоять на позиції запобігання важких і вкрай важких станів шляхом своєчасного впровадження методів лікування, які добре зарекомендували себе у світовій практиці.

"І робимо це не без успіху. Тільки не масками з пульсоксиметрами, а конкретними схемами терапії. Тому, ймовірно, і смертність у нас не така, як в деяких цивілізованих країнах", - підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я 20 листопада опублікувала рекомендацію, в якій закликала не використовувати препарат "Ремдесивір" при лікуванні госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

А ще у вересні Україна почала процес закупівлі лікарського препарату "Ремдесівір", який був включений до національного протоколу лікування COVID-19.