Голубовская о критике со стороны ВОЗ: мы тоже обеспокоены, что нашим пациентам не дают шанса на выживание

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 66363 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 129444 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 138974 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 325258 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 190905 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 461709 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 338739 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 224470 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249302 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257551 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 90641 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 27133 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 50552 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 46232 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 30385 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 91608 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 95314 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 185052 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 325248 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 461701 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 12164 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 27310 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 35468 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 65082 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 87587 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Голубовская о критике со стороны ВОЗ: мы тоже обеспокоены, что нашим пациентам не дают шанса на выживание

Киев • УНН

 • 37083 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на письмо от ВОЗ с рекомендацией пересмотреть лечение больных коронавирусом в Украине. Она считает, что кто-то из числа бывших так называемых государственных деятелей нажаловался в ВОЗ на украинскую медицину. Также она считает, что украинские врачи поступали правильно, не соблюдая ложных рекомендаций. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

Голубовская о критике со стороны ВОЗ: мы тоже обеспокоены, что нашим пациентам не дают шанса на выживание

"У меня нет слов. Мы тоже очень обеспокоены тем, что Ганс Клюге (директор Европейского регионального бюро ВОЗ - ред.) не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь. Вероятно, те активисты от медицины, которые нажаловались в ВОЗ из числа бывших так называемых государственных деятелей, которые развалили систему стандартизации медицинской помощи в Украине, забыли написать, что наши врачи не имеют права назначать лекарственные средства для лечения COVID-19, не входящие в протокол. Также они "забыли" (а скорее, не знали) о том, что весь мир назначает различные методы лечения, которые не имеют четких доказательств по понятным всем вменяемым людям причинам. И это лечение называется "экспериментальное", или "сострадательное", и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание", - написала Голубовская.

Она отметила, что пандемия распространяется намного быстрее, чем процедуры получения доказательств, но это не значит, что эти методы неэффективны.

"Хочу напомнить, что мы тоже были обеспокоены тем, что протоколы ВОЗ запрещали нам назначать гормоны на первых порах, что привело бы к гораздо большей смертности, чем мы имеем сейчас, если бы не наши самоотверженные врачи, которые лечили больных таким образом, чтобы они могли выжить, а не путем соблюдения ложных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены", - добавила врач.

По ее словам, врачи сейчас стоят на позиции предотвращения тяжелых и крайне тяжелых состояний путем своевременного внедрения методов лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в мировой практике.

"И делаем это не без успеха. Только не масками с пульсоксиметрами, а конкретными схемами терапии. Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах", - подытожила Голубовская.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 20 ноября опубликовала рекомендацию, в которой призвала не использовать препарат "Ремдесивир" при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

А еще в сентябре Украина начала процесс закупки лекарственного препарата "Ремдесивир", который был включен в национальный протокол лечения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61