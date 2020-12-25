Голубовская о критике со стороны ВОЗ: мы тоже обеспокоены, что нашим пациентам не дают шанса на выживание

"У меня нет слов. Мы тоже очень обеспокоены тем, что Ганс Клюге (директор Европейского регионального бюро ВОЗ - ред.) не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь. Вероятно, те активисты от медицины, которые нажаловались в ВОЗ из числа бывших так называемых государственных деятелей, которые развалили систему стандартизации медицинской помощи в Украине, забыли написать, что наши врачи не имеют права назначать лекарственные средства для лечения COVID-19, не входящие в протокол. Также они "забыли" (а скорее, не знали) о том, что весь мир назначает различные методы лечения, которые не имеют четких доказательств по понятным всем вменяемым людям причинам. И это лечение называется "экспериментальное", или "сострадательное", и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание", - написала Голубовская.

Она отметила, что пандемия распространяется намного быстрее, чем процедуры получения доказательств, но это не значит, что эти методы неэффективны.

"Хочу напомнить, что мы тоже были обеспокоены тем, что протоколы ВОЗ запрещали нам назначать гормоны на первых порах, что привело бы к гораздо большей смертности, чем мы имеем сейчас, если бы не наши самоотверженные врачи, которые лечили больных таким образом, чтобы они могли выжить, а не путем соблюдения ложных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены", - добавила врач.

По ее словам, врачи сейчас стоят на позиции предотвращения тяжелых и крайне тяжелых состояний путем своевременного внедрения методов лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в мировой практике.

"И делаем это не без успеха. Только не масками с пульсоксиметрами, а конкретными схемами терапии. Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах", - подытожила Голубовская.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 20 ноября опубликовала рекомендацию, в которой призвала не использовать препарат "Ремдесивир" при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

А еще в сентябре Украина начала процесс закупки лекарственного препарата "Ремдесивир", который был включен в национальный протокол лечения COVID-19.