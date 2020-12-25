"Стукачи" недовольные министром: Амосова о тех, кто передал ВОЗ украинские протоколы лечения COVID-19

"100% ВОЗ получил сигнал от украинцев, которые перевели все наши протоколы и документы. 100%, что по-украински ВОЗ не читает. Это люди, которые недовольны тем, что сменился министр здравоохранения и изменилась политика руководителя МОЗ относительно так называемой реформы Супрун, которая на самом деле является реформой Гройсмана. И здесь такие личностно-политические моменты сыграли роль, можно применить термин "стукачи". Министр, думаю, будет какую-то реакцию готовить. Позиция министра простая - у него есть заключение экспертно совета. Не он же единолично это определяет. Здесь я думаю проблем в министерстве не будет", - сказала Амосова.

Относительно препаратов, которые раскритиковал ВОЗ, она отметила, что не является сторонницей препарата человеческого иммуноглобулина и его включения в массовые рекомендаций являются преждевременными. С другой стороны, врачи во всем мире с начала пандемии начинали использовать препараты до получения крупных исследований с вовлечением большого количества пациентов именно на основании использования "по состраданию".

"Меня удивила это заявление ВОЗ по Украине, которая, кстати, уже несколько лет подряд не платит взнос по членству, видимо, при отсутствии денег. И отслеживание политики Украины, которая не финансирует ВОЗ, вообще странное. Пункт второй - каждая страна имеет право решать свое реагирование на вызовы по охране здоровья основываясь на консенсусе своих экспертов. И Украина так и сделала, это решение Минздрава было именно на основании заключения консенсуса украинских экспертов. Теперь в отношении тех лекарств, которые были обозначены. Препарат ремдесивир, который относится к противовирусным препаратам, прошел регистрацию американской FDA для лечения коронавирусной инфекции несмотря на мнение экспертов ВОЗ... Но я слежу за доказательной базой и хочу отметить, что международные исследования показали эффективность ремдесивира относительно ускорения выздоровления, то есть сокращение срока симптомов", - добавила Амосова.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на письмо от ВОЗ с рекомендацией пересмотреть лечение больных коронавирусом в Украине. Она считает, что кто-то из числа бывших так называемых государственных деятелей нажаловался в ВОЗ на украинскую медицину. Также она считает, что украинские врачи поступали правильно, не соблюдая ложных рекомендаций.

Как сообщили УНН, Комитет ВР по вопросам здоровья нации ни на одном заседании не поднимал вопрос об обращении в ВОЗ по лечению коронавируса в Украине.