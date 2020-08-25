Студія Warner Bros. опублікувала тизер сиквела фільму "Загін самогубців"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Студія Warner Bros. опублікувала тизер другої частини фільму “Загін самогубців”. Про це повідомляє УНН з посиланням на студію Warner Bros.
Так, у фільмі будуть герої з попереднього фільму — Марго Роббі, Віола Девіс, Джай Кортні, Юель Кіннаман.
Крім цього, у фільмі з’являться і нові актори, серед них: Ідріс Ельба, Нейтан Філліон, Джон Сіна, Піт Девідсон, Тайка Вайтіті, Пітер Капальді, Майкл Рукер, Стор Рейд і Алісі Брага.
На сьогоднішній день дата релізу сиквела “Загону самогубців” поки невідома.
Як раніше повідомлялося в УНН, відомий голлівудський актор Вілл Сміт не повернеться в продовження фільму “Загін самогубців” режисера Джеймса Ганна в ролі Дедшот.