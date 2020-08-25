Студия Warner Bros. опубликовала тизер сиквела фильма "Отряд самоубийц"

Так, в фильме будут герои из предыдущего фильма — Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Юэль Киннаман.

Кроме этого, в фильме появятся и новые актеры, среди них: Идрис Эльба, Нэйтан Филлион, Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, Питер Капальди, Майкл Рукер, Стор Рейд и Алиси Брага.

На сегодняшний день дата релиза сиквела “Отряда самоубийц” пока неизвестна.

Как ранее сообщалось в УНН, известный голливудский актер Уилл Смит не вернется в продолжение фильма “Отряд самоубийц” режиссера Джеймса Ганна в роли Дэдшота.