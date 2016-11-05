Студенти університету ім. М.Драгоманова заблокували одну з навчальних будівель вишу

Як повідомляє телеканал, студентство протестує проти намірів керівництва університету відкрити меблевий магазин на площах, котрі можна було б виділити під навчальний процес. Меблі в приміщенні продавали і раніше, але після банкрутства фірми-орендаря площі планували повернути під навчання. Попри ці обіцянки новий ремонт зробили знову під магазин. Студенти заявили, що не знімуть блокаду, допоки ректор не скасує своїх підходів до управління вишем. За відсутності ректора до студентів прийшли проректори і пообіцяли в понеділук у ректораті думати , як вирішити проблему.

"Швидше за все до понеділка. У понеділок буде зустріч з нашим ректором. Щвидше за все піде на поступки, як мінімум меблевого магазину тут не буде. У них просто не буде вибору. Ми будемо стояти до останнього", - повідомив студент педагогічного вишу Павло Маценко.

Своєю чергою голова студентської ради НПУ Лев Левицький заявив, що "однією з умов було надання всіх документів з оренд в принципі за останні 5 років. Друга умова полягала в тому, що ректор приїздить з відпустки і ми проводимо терміновий ректорат, на якому вирішуємо всі наші нагальні проблеми, зокрема по орендах, аудиторіях і багато-багато чого іншого. І це є дві найперші такі умови, після (виконання – Ред.) яких ми готові говорити про зняття облоги, нашого блок-посту на цих площах, де ми знаходимось".