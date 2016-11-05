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Студенты университета им. Драгоманова заблокировали одно из учебных зданий вуза

Студенты университета им. Драгоманова заблокировали одно из учебных зданий вуза

Киев • УНН

 • 13724 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Студенты Национального педагогического университета имени Драгоманова не прекращают блокировать одно из зданий своего вуза. В помещение зашли вчера до сих пор не расходятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".

Как сообщает телеканал, студенчество протестует против намерений руководства университета открыть мебельный магазин на площадях, которые можно было бы выделить под учебный процесс. Мебель в помещении продавали и раньше, но после банкротства арендатора площади планировали вернуть под обучение. Несмотря на эти обещания новый ремонт сделали снова под магазин. Студенты заявили, что не снимут блокаду, пока ректор не отменит своих подходов к управлению вузом. При отсутствии ректора к студентам пришли проректор и пообещали в понедельник в ректорате думать, как решить проблему.

"Скорее всего до понедельника. В понедельник будет встреча с нашим ректором. Скорее всего пойдет на уступки, как минимум мебельного магазина здесь не будет. У них просто не будет выбора. Мы будем стоять до последнего", - сообщил студент педагогического вуза Павел Маценко.

В свою очередь председатель студенческого совета НПУ Лев Левицкий заявил, что "одним из условий было предоставление всех документов по аренде в принципе за последние 5 лет. Второе условие заключалось в том, что ректор приезжает из отпуска и мы проводим срочный ректорат, на котором решаем все наши насущные проблемы, в том числе по арендам, аудиториям и много-много чего другого. И это два первых таких условия, после (исполнения - Ред.) которых мы готовы говорить о снятии осады нашего блок-поста на этих площадях, где мы находимся " .

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