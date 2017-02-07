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Студенти університету Богомольця отримуватимуть додаткові іменні стипендії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. 3 лютого 2017 року на спільному засіданні Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було прийнято рішення про встановлення п'яти додаткових іменних стипендій для студентів медичних факультетів Університету, передає УНН з посиланням на НМУ ім. О.О.Богомольця.

Студенти університету Богомольця отримуватимуть додаткові іменні стипендії

Так, йдеться про додаткові стипендії: імені професора Костянтина Івановича Кульчицького, імені професора Володимира Сергійовича Земскова, імені професора Віктора Михайловича Сідельнікова (для студентів медичного факультету №3), імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка, імені академіка Геннадія Васильовича Книшова.

Пропозиція щодо встановлення іменних стипендій для студентів університету надійшла від учасників Конференції студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які підтримали пропозицію Студентського парламенту.

"Стипендії іменуються на честь відомих українських вчених, лікарів, академіків, професорів, історичних постатей, діяльність яких пов’язана з Національним медичним університетом. Стипендії призначатимуть кращим студентам факультетів. Отримання іменних стипендій заохочуватиме студентів до наполегливого навчання та підвищення компетентності", - повідомили у НМУ ім. О.О.Богомольця

Нагадаємо, у м.Олевськ Житомирської області відкрили меморіальну дошку відомому в Україні онкологу і хірургу Юрію Спіженку.

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