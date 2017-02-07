Студенты университета Богомольца будут получать дополнительные именные стипендии

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 22519 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 61485 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 125225 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 130991 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 140576 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 155176 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 164997 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126129 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139747 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190227 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 17356 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 19401 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 17497 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 20105 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 14209 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 22519 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 202625 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 257265 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 458319 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 409428 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32127 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31559 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 45989 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68020 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75121 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Студенты университета Богомольца будут получать дополнительные именные стипендии

Киев • УНН

 • 8281 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. 3 февраля 2017 г. на совместном заседании Конференции трудового коллектива и Ученого совета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца было принято решение об установлении пяти дополнительных именных стипендий для студентов медицинских факультетов Университета, передает УНН со ссылкой на НМУ им. Богомольца.

Студенты университета Богомольца будут получать дополнительные именные стипендии

Так, речь идет о дополнительных стипендияхх: имени профессора Константина Ивановича Кульчицкого, имени профессора Владимира Сергеевича Земскова, имени профессора Виктора Михайловича Сидельникова (для студентов медицинского факультета №3), имени академика Юрия Прокоповича Спиженко, имени академика Геннадия Васильевича Кнышова.

Предложение об установлении именных стипендий для студентов университета поступило от участников Конференции студентов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, поддержавших предложение Студенческого парламента.

"Стипендии именуются в честь известных украинских ученых, врачей, академиков, профессоров, исторических фигур, деятельность которых связана с Национальным медицинским университетом. Стипендии будут назначать лучшим студентам факультетов. Получение именных стипендий будет поощрять студентов к упорной учебе и повышению компетентности", - сообщили в НМУ им. Богомольца

Напомним, в г.Олевск Житомирской области открыли мемориальную доску известному в Украине онкологу и хирургу Юрию Спиженко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26