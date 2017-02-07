Студенты университета Богомольца будут получать дополнительные именные стипендии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. 3 февраля 2017 г. на совместном заседании Конференции трудового коллектива и Ученого совета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца было принято решение об установлении пяти дополнительных именных стипендий для студентов медицинских факультетов Университета, передает УНН со ссылкой на НМУ им. Богомольца.
Так, речь идет о дополнительных стипендияхх: имени профессора Константина Ивановича Кульчицкого, имени профессора Владимира Сергеевича Земскова, имени профессора Виктора Михайловича Сидельникова (для студентов медицинского факультета №3), имени академика Юрия Прокоповича Спиженко, имени академика Геннадия Васильевича Кнышова.
Предложение об установлении именных стипендий для студентов университета поступило от участников Конференции студентов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, поддержавших предложение Студенческого парламента.
"Стипендии именуются в честь известных украинских ученых, врачей, академиков, профессоров, исторических фигур, деятельность которых связана с Национальным медицинским университетом. Стипендии будут назначать лучшим студентам факультетов. Получение именных стипендий будет поощрять студентов к упорной учебе и повышению компетентности", - сообщили в НМУ им. Богомольца
Напомним, в г.Олевск Житомирской области открыли мемориальную доску известному в Украине онкологу и хирургу Юрию Спиженко.