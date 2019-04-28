Студенти-дзвонарі створили унікальну мелодію до Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Святковий передзвін, який сьогодні лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором, написали і виконали студенти-дзвонарі Київської православної богословської академії. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Православної церкви України на Facebook, передає УНН.
"Христос Воскрес! Воістину Воскрес! У цих словах є не лише світла радість, тепло і надія, в них навіть є своя унікальна мелодія!" - наголосили у ПЦУ.
Як зазначено на сторінці у Facebook, святковий передзвін, який сьогодні лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором, написали і виконали студенти-дзвонарі Київської православної богословської академії.
"Нехай голос нашого Михайлівського дзвону долине в кожну оселю, донесе добро і благословення в кожну українську родину!" - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, християни східного обряду святкують Великдень.