Студенты-звонари создали уникальную мелодию к Пасхе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107330 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111364 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114065 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114927 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143510 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115361 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130365 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130386 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Студенты-звонари создали уникальную мелодию к Пасхе

Студенты-звонари создали уникальную мелодию к Пасхе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Православной церкви Украины на Facebook, передает УНН.

"Христос Воскресе! Воистину Воскресе! В этих словах есть не только светлая радость, тепло и надежда, в них даже есть своя уникальная мелодия!" - отметили в ПЦУ.

Как указано на странице в Facebook, праздничный перезвон, который сегодня звучит над Свято-Михайловским Златоверхим собором, написали и исполнили студенты-звонари Киевской православной богословской академии.

"Пусть голос нашего Михайловского колокола донесется в каждый дом, принесет добро и благословение в каждую украинскую семью!" - говорится в сообщении.

Напомним, христиане восточного обряда празднуют Пасху.

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