Студентам тимчасово обмежать онлайн-продаж пільгових залізничних квитків

"Укрзалізниця попереджає про тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси. Це пов’язано з проведенням технічних робіт на освітньому електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії", - йдеться у повідомленні.

Відтак, ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 7:00 до 15:00 27 серпня та з 7:00 до 15:00 1 вересня. У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах, зазначили у пресслужбі залізничного перевізника.

Нагадаємо, в Укрзалізниці запрацювала програма лояльності для тих, хто купує білети на Інтерсіті+ завчасно. Так, отримати знижку можна від 40 до 10% від вартості білета.