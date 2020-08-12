В Укрзалізниці запрацювала система знижок для подорожуючих на Інтерсіті+
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Укрзалізниці запрацювала програма лояльності для тих, хто купує білети на Інтерсіті+ завчасно. Так, отримати знижку можна від 40 до 10% від вартості білета. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Ще на початку літа…Укрзалізниця розпочала здійснювати продаж квитків за 90 днів до дати поїздки. Тепер купівля проїзних документів заздалегідь ще й дозволяє заощаджувати кошти пасажирам", - пише він.
За його словами, Укрзалізниця розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+.
"Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб – 10% вартості. Знижка розповсюджується лише на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+", - додав Криклій.
Нагадаємо, до Дня Незалежності України з Києва до Харкова та зворотно курсуватиме додаткова пара швидкісних поїздів "Інтерсіті+".