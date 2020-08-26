Студентам временно ограничат онлайн-продажу льготных железнодорожных билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В связи с проведением технических работ в реестре Министерства образования Украины будет временно ограничена продажа льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Укрзализныця предупреждает о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы. Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании", - говорится в сообщении.
Следовательно, эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 7:00 до 15:00 27 августа и с 7:00 до 15:00 1 сентября. В указанные периоды студенты могут оформить билеты со льготой в железнодорожных кассах, отметили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.
Напомним, в Укрзализныце заработала программа лояльности для тех, кто покупает билеты на Интерсити+ заранее. Так, получить скидку можно от 40 до 10% билета.