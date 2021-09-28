Студента, який кинув яйце в Макрона, помістили у психіатричну лікарню

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Після того, як студента затримали й доправили в поліцію, на вимогу прокуратури Ліона було проведено психіатрична експертизу.

За результатами обстеження, хлопця помістили у психіатричну лікарню Vinatier, розташовану в сусідньому з Ліоном місті Брон.

Нагадаємо

Учора 19-річний студент на Міжнародній виставці громадського харчування та гостинності в Ліоні кинув яйце у президента Франції Еммануеля Макрона.

Під час кидання хлопець крикнув: "Хай живе революція". Служба безпеки одразу затримала хулігана.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn