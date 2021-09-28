Студента, який кинув яйце в Макрона, помістили у психіатричну лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Дев'ятнадцятирічного студента, який вчора на виставці кинув яйце в президента Франції Еммануеля Макрона, помістили у психіатричну лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на Lyon Mag.
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Після того, як студента затримали й доправили в поліцію, на вимогу прокуратури Ліона було проведено психіатрична експертизу.
За результатами обстеження, хлопця помістили у психіатричну лікарню Vinatier, розташовану в сусідньому з Ліоном місті Брон.
Нагадаємо
Учора 19-річний студент на Міжнародній виставці громадського харчування та гостинності в Ліоні кинув яйце у президента Франції Еммануеля Макрона.
Під час кидання хлопець крикнув: "Хай живе революція". Служба безпеки одразу затримала хулігана.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021