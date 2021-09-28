Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психиатрическую больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Девятнадцатилетнего студента, который вчера на выставке бросил яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lyon Mag.
Детали
После того, как студента задержали и доставили в полицию, по требованию прокуратуры Лиона была проведена психиатрическая экспертиза.
По результатам обследования, парня поместили в психиатрическую больницу Vinatier, расположенную в соседнем с Лионом городе Брон.
Напомним
Вчера 19-летний студент на Международной выставке общественного питания и гостеприимства в Лионе бросил яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона.
При бросании парень крикнул: "Да здравствует революция". Служба безопасности сразу задержала хулигана.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021