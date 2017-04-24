Студент-іноземець у Кропивницькому загинув у гуртожитку

“Згідно з інформацією, хлопець прийшов до гуртожитку пізно вночі. Зайшов до знайомих, з кімнати яких начебто чули розмову на підвищених тонах. Зі слів свідків, у ході сварки студент взяв ніж і вдарив себе в область серця. Тіло молодого чоловіка під ранок знайшли у коридорі. Наразі немає інформації про те, чи була особа під впливом алкоголю”, — повідомляє кореспондент УНН посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

“Говорити про самогубство чи про інші речі ми зараз ще не можемо. Розглядається і ця версія, але ведеться слідство, до завершення якого ніяких висновків робити не можна. Наразі ситуацію розбирають відповідні органи”, — повідомили в прес-службі КЛА НАУ.

Також в прес-службі додали, що студент не проживав у гуртожитку. Хлопець — громадянин Азербайджану, навчався у закладі на пілота.

Нагадаємо, 18 квітня у Львові з вікна випав бізнесмен-іноземець.