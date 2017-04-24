Студент-иностранец в Кропивницком погиб в общежитии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33885 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151956 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114694 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115465 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111916 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103870 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106930 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103447 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152482 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Студент-иностранец в Кропивницком погиб в общежитии

Студент-иностранец в Кропивницком погиб в общежитии

Киев  •  УНН

 • 24205 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. 23 апреля, студент Кировоградской летной академии Национального авиационного университета умер в общежитии при неизвестных обстоятельствах в г.Кропивницким. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КЛА НАУ.

“Согласно информации, парень пришел в общежитие поздно ночью. Зашел к знакомым, с комнаты которых якобы слышали разговор на повышенных тонах. По словам свидетелей, в ходе ссоры студент взял нож и ударил себя в область сердца. Тело молодого человека под утро нашли в коридоре. Пока нет информации о том, был ли он под влиянием алкоголя!, — сообщает кореспондент УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

“Говорить о самоубийстве или о других вещах мы сейчас еще не можем. Рассматривается и эта версия, но ведется следствие, к завершению которого никаких выводов делать нельзя. Сейчас ситуацию разбирают соответствующие органы ”, - сообщили в пресс-службе КЛА НАУ.

Также в пресс-службе добавили, что студент не проживал в общежитии. Парень — гражданин Азербайджана, учился в учебном заведении на пилота.

Напомним, 18 апреля во Львове из окна выпал бизнесмен-иностранец .

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