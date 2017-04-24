Студент-иностранец в Кропивницком погиб в общежитии

“Согласно информации, парень пришел в общежитие поздно ночью. Зашел к знакомым, с комнаты которых якобы слышали разговор на повышенных тонах. По словам свидетелей, в ходе ссоры студент взял нож и ударил себя в область сердца. Тело молодого человека под утро нашли в коридоре. Пока нет информации о том, был ли он под влиянием алкоголя!, — сообщает кореспондент УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

“Говорить о самоубийстве или о других вещах мы сейчас еще не можем. Рассматривается и эта версия, но ведется следствие, к завершению которого никаких выводов делать нельзя. Сейчас ситуацию разбирают соответствующие органы ”, - сообщили в пресс-службе КЛА НАУ.

Также в пресс-службе добавили, что студент не проживал в общежитии. Парень — гражданин Азербайджана, учился в учебном заведении на пилота.

Напомним, 18 апреля во Львове из окна выпал бизнесмен-иностранец .