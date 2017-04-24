Студент-иностранец в Кропивницком погиб в общежитии
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. 23 апреля, студент Кировоградской летной академии Национального авиационного университета умер в общежитии при неизвестных обстоятельствах в г.Кропивницким. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КЛА НАУ.
“Согласно информации, парень пришел в общежитие поздно ночью. Зашел к знакомым, с комнаты которых якобы слышали разговор на повышенных тонах. По словам свидетелей, в ходе ссоры студент взял нож и ударил себя в область сердца. Тело молодого человека под утро нашли в коридоре. Пока нет информации о том, был ли он под влиянием алкоголя!, — сообщает кореспондент УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
“Говорить о самоубийстве или о других вещах мы сейчас еще не можем. Рассматривается и эта версия, но ведется следствие, к завершению которого никаких выводов делать нельзя. Сейчас ситуацию разбирают соответствующие органы ”, - сообщили в пресс-службе КЛА НАУ.
Также в пресс-службе добавили, что студент не проживал в общежитии. Парень — гражданин Азербайджана, учился в учебном заведении на пилота.
Напомним, 18 апреля во Львове из окна выпал бизнесмен-иностранец .