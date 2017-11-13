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СЦКК показала наслідки ворожого обстрілу житлових будинків у Трьохізбенці

СЦКК показала наслідки ворожого обстрілу житлових будинків у Трьохізбенці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Бойовики обстріляли житлові будинки селища Трьохізбенка, наслідки якого зафіксували офіцери-спостерігачі української сторони СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"10 листопада 2017 року офіцери-спостерігачі спостережної групи "Новоайдар" української сторони СЦКК провели фотофіксацію випадків порушення режиму припинення вогню із застосуванням мінометів та стрілецької зброї НЗФ ОРЛО по будинках мирних мешканців у населеному пункті Трьохізбенка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 9 листопада поточного року три міни калібру 120 та 82 мм влучили в житловий сектор в районі провулку Донецький та вулиці Вакулюка населеного пункту Трьохізбенка.

"Внаслідок розривів у житлових будинках осколками посічено стіни, пошкоджено фундамент і дахи, вибиті шибки. На території земельних ділянок з нежитловими будинками зафіксовано воронки від розривів мін. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає", - сказано у повідомленні.

Вказано, що ЗС України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

"Українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРЛО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Такі дії керівництва ОРЛО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики 33 рази порушили перемир’я, жоден український воїн не постраждав.

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