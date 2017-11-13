СЦКК показала последствия вражеского обстрела жилых домов в Трехизбенке

"10 ноября 2017 года офицеры-наблюдатели наблюдательного группы "Новоайдар" украинской стороны СЦКК провели фотофиксацию случаев нарушения режима прекращения огня с применением минометов и стрелкового оружия НЗФ ОРЛО по домам мирных жителей в населенном пункте Трехизбенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 9 ноября текущего года три мины калибра 120 и 82 мм попали в жилой сектор в районе переулка Донецкий и улицы Вакулюка населенного пункта Трехизбенка.

"В результате разрывов в жилых домах осколками посекло стены, повреждены фундамент и крыши, выбиты стекла. На территории земельных участков с нежилыми домами зафиксировано воронки от разрывов мин. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Указано, что ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НЗФ ОРЛО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРЛО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики 33 раза нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал.