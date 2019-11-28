Сценарій "Зоряних воєн" мало не продали за 80 доларів на eBay: назвали винуватця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Відповідальним за втрачений сценарій дев'ятого епізоду саги "Зоряні війни: Схід Скайвокера", який мало не пішов з молотка на eBay, виявився актор Джон Боєга. Актор сам зізнався у цьому під час ранкового шоу "Good Morning America", передає УНН.
"Це був я", - зізнався Боєга, після того як режисер Дж. Абрамс вперше оголосив у понеділок, що копія сценарію надійшла у продаж онлайн.
Актор розповів, що залишив сценарій під ліжком в ніч перед переїздом, а потім забув про нього.
"Потім, через кілька тижнів, знаєте, приходить прибиральник, знаходить сценарій і потім розміщує його на eBay приблизно за 65 фунтів (84 долари - ред.)", - сказав він.
Абрамс раніше заявив, що команда, яка працювала над фільмом, змогла повернути сценарій до того, як він був проданий, тому секрети фільму поки залишаються у таємниці.
Нагадаємо, раніше Disney показав нові кадри дев'ятого епізоду "Зоряних воєн".