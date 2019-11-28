Сценарий "Звездных войн" почти продали за 80 долларов на eBay: назвали виновника

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ответственным за потерянный сценарий девятого эпизода саги "Звездные войны: Восток Скайуокера", который чуть не ушел с молотка на eBay, оказался актер Джон Бойега. Актер сам признался в этом во время утреннего шоу "Good Morning America", передает УНН.

"Это был я", - признался Бойега, после того как режиссер Дж. Абрамс впервые объявил в понедельник, что копия сценария поступила в продажу онлайн.

Актер рассказал, что оставил сценарий под кроватью в ночь перед переездом, а потом забыл о нем.

"Потом, через несколько недель, знаете, приходит уборщик, находит сценарий и затем размещает его на eBay примерно за 65 фунтов (84 доллара - ред.)", - сказал он.

Абрамс ранее заявил, что команда, работавшая над фильмом, смогла вернуть сценарий до того, как он был продан, поэтому секреты фильма пока остаются в тайне.

Напомним, ранее Disney показал новые кадры девятого эпизода "Звездных войн".

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