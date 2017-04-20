Сцена Євробачення-2017 повністю готова – продюсер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Спорудження сцени Євробачення-2017 повністю завершене. Сьогодні на ній проводитимуться технічні репетиції статистів з використанням усіх телекамер, світлового, звукового та відеообладнання, передає УНН із посиланням на офіційний сайт пісенного конкурсу.
“Усі будівельно-монтажні роботи для сцени вже завершені. Зараз ми ще очікуємо реквізит від кількох країн-учасниць. Це такі маленькі, але надзвичайно важливі деталі і для делегацій, і власне для телевізійного шоу”, — цитує сайт виконавчого продюсера Євробачення-2017 Павла Грицака.
Також стали відомі імена артистів, які виступлять в інтервал-актах фінального шоу.
“У всіх трьох шоу ми прагнемо представити Україну як прогресивну країну. Хочемо показати такі номери, які поєднуватимуть в собі традиції та сучасність. Наприклад, у фіналі ви побачите двох героїнь — Руслану, яку ми добре знаємо, й Джамалу, через яку ми зібралися тут. Також ми побачимо всесвітньо відому вже супер-зірку ONUKA, яка виступатиме разом з оркестром НАОНІ”, — розповів продюсер конкурсної частини Євробачення-2017 Крістер Бйоркман.
За його словами, будуть також виступи зірок у півфіналах, але поки що їхні імена зберігаються в таємниці.
“Ми прагнемо представити три шоу, якими надзвичайно пишаємося. І ми всією душею сподіваємося, що кожен українець пишатиметься шоу, які ми організуємо”, — додав К.Бйоркман.
Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ України очікують, що на Євробачення в Україну приїдуть більше 20 тисяч людей.