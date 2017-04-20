Сцена Евровидения-2017 полностью готова – продюсер

“Все строительно-монтажные работы для сцены уже завершены. Сейчас мы еще ожидаем реквизит от нескольких стран-участниц. Это такие маленькие, но чрезвычайно важные детали и для делегаций, и собственно для телевизионного шоу”, - цитирует сайт исполнительного продюсера Евровидения-2017 Павла Грицака.

Также стали известны имена артистов, которые выступят в интервал-актах финального шоу.

“Во всех трех шоу мы стремимся представить Украину как прогрессивную страну. Хотим показать такие номера, которые будут сочетать в себе традиции и современность. Например, в финале вы увидите двух героинь — Руслану, которую мы хорошо знаем, и Джамалу, из-за которой мы собрались здесь. Также мы увидим всемирно известную уже супер-звезду ONUKA, которая будет выступать вместе с оркестром НАОНІ”, - рассказал продюсер конкурсной части Евровидения-2017 Кристер Бьоркман.

По его словам, будут также выступления звезд в полуфиналах, но пока их имена хранятся в тайне.

“Мы хотим представить три шоу, которыми очень гордимся. И мы всей душой надеемся, что каждый украинец будет гордиться шоу, которые мы организуем”, - добавил К.Бьоркман.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины ожидают, что на Евровидение в Украину приедут более 20 тысяч человек.