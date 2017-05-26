Стрілянину влаштували у парку Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 травня. УНН. У Львові патрульні двічі за вечір затримали осіб з пістолетами. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, передає УНН.
“Вчора, близького 19:00, патрульні отримали виклик до Горіхового гаю, де перебувають чоловіки, які стріляють зі зброї.Патрульні прибули на місце та побачили двох осіб, які перебували в стані алкогольного сп’яніння та тримали в руках предмет, схожий на пістолет. Інспектори надали вимогу повільно покласти зброю на землю та підняти руки. Чоловіки послухали поліцейських та не чинили опору.Осіб доставили до Франківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи. Пістолет виявився не бойовим, а стартовим, який не несе загрози оточуючим”, — повідомили у поліції.
На двох громадян склали протокол за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та винесли постанову за ст.178 КУпАП (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді).
На вул.Городоцькій, до патрульних підійшов громадянин та повідомив, що біля приміського вокзалу він бачив чоловіка, в якого був пістолет. Інспектори разом з заявником обстежили прилеглі вулиці та зупинили чоловіка, на якого вказав громадянин. При поверхневій перевірці в чоловіка за поясом знайшли предмет, який був схожий на пістолет, проте це була запальничка.Чоловік з запальничкою поводив себе досить підозріло, а документів при собі не мав, тому патрульні доставили його до Залізничного відділу поліції.
Особу перевірили в базі даних та з’ясували, що він раніше судимий за ч.2 ст.185 ККУ ( Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб)та за ст.289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловіка передали слідчим для з’ясування чи причетний він до інших правопорушень.
Нагадаємо, 25 травня у Києві на Харківському шосе застрелили мотоцикліста.