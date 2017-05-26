Стрельбу устроили в парке Львова

"Вчера, около 19:00, патрульные получили вызов в Ореховой роще, где находятся мужчины, которые стреляют из оружия. Патрульни прибыли на место и увидели двух человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и держали в руках предмет, похожий на пистолет . Инспекторы предоставили требование медленно положить оружие на землю и поднять руки. Мужчины послушали полицейских и не оказывали сопротивления. Мужчин доставили в Франковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела. Пистолет оказался не боевым, а стартовым,он не несет угрозы окружающим ", - сообщили в полиции.

На двух граждан составили протокол по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство) и вынесли постановление по ст.178 КУоАП (Появление в общественных местах в пьяном виде).

На ул.Городоцкой, к патрульным подошел гражданин и сообщил, что у пригородного вокзала он видел человека, у которого был пистолет. Инспекторы вместе с заявителем обследовали прилегающие улицы и остановили мужчину, на которого указал гражданин. При поверхностной проверке у мужчины за поясом нашли предмет, который был похож на пистолет, однако это была зажигалка. Мужчина с зажигалкой вел себя весьма подозрительно, а документов при себе не имел, поэтому патрульные доставили его в Железнодорожный отдел полиции.

Личность проверили в базе данных и выяснили, что он ранее судимый по ч.2 ст.185 УК (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) и по ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Мужчину передали следователям для выяснения причастен ли он к другим правонарушениям.

Напомним, 25 мая в Киеве на Харьковском шоссе застрелили мотоциклиста .