Стрілянину влаштували після концеру репера у США, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В американському штаті Коннектикут у концертному залі при стрільбі загинули двоє людей, ще двоє постраждали, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
За даними поліції, стрілянина сталася в ніч на 31 грудня після концерту репера Meek Mill в місті Уоллінгфорд.
Правоохоронці зазначили, що на місці стрілянини вони знайшли тіла двох загиблих, ще двоє були госпіталізовані з пораненнями, які не загрожують їхньому життю.
Представник поліції повідомила, що на цей момент ніхто не був затриманий у цій справі. Відзначається, що поліція не пов'язує стрілянину з виступом репера.
Раніше повідомлялося, що поруч з кампусом Університету Юти, США, сталася стрілянина, принаймні одна людина загинула.