Стрельбу устроили после концерте рэпера в США, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В американском штате Коннектикут в концертном зале при стрельбе погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным полиции, стрельба произошла в ночь на 31 декабря после концерта рэпера Meek Mill в городе Уоллингфорд.
Правоохранители отметили, что на месте стрельбы они нашли тела двух погибших, еще двое были госпитализированы с ранениями, не угрожающими их жизни.
Представитель полиции сообщила, что на данный момент никто не был задержан по этому делу. Отмечается, что полиция не связывает стрельбу с выступлением рэпера.
Ранее сообщалось, что рядом с кампусом Университета Юты, США, произошла стрельба, по крайней мере один человек погиб.