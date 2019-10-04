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Стрілянина в центрі Херсона: стали відомі деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У центрі Херсона 3 жовтня сталася стрілянина, яка є результатом конфлікту між кримінальними елементами. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Стрілянина в центрі Херсона: стали відомі деталі

Стало відомо, що між чотирма невстановленими чоловіками та двома місцевими жителями (1977 та 1969 років народження), відомими у кримінальних колах, виник конфлікт. Словесна перепалка переросла у стрілянину, коли на місце під’їхав автомобіль на номерах іноземної реєстрації та звідти вийшов чоловік, що здійснив кілька пострілів у бік згаданих місцевих жителів. Попередньо, нападник стріляв із мисливської рушниці. Після цього інші четверо чоловіків також напали на потерпілих та спричинили їм низку дробових поранень. У цей час зловмисник, який прибув до місця події на авто, поїхав у невідомому напрямку. Інші четверо учасників конфлікту також зникли з місця події.

Потерпілих було госпіталізовано. За інформацією УНН, надавати свідчення вони відмовляються.

Після стрілянини в місті було оголошено план "Сирена", розпочато розшук зловмисників. Як стало відомо, чоловік, якого підозрюють у початку стрілянини, з місця скоєння злочину поїхав на автомобілі Nissan X-Trail.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, за фактом замаху на вбивство слідчим управлінням обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження (ст.15 "Замах на злочин" Кримінального кодексу України та п.1 ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" КК України). Потерпілі 1969 та 1977 років народження наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані. Поліція вживає всі заходи для розкриття цього злочину.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік через незначну ДТП влаштував стрілянину.

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