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Стрельба в центре Херсона: стали известны детали

Киев • УНН

 • 27029 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, которая является результатом конфликта между криминальными элементами. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Стрельба в центре Херсона: стали известны детали

Стало известно, что между четырьмя неустановленными мужчинами и двумя местными жителями (1977 и 1969 рождения), известными в криминальных кругах, возник конфликт. Словесная перепалка переросла в стрельбу, когда на место подъехал автомобиль на номерах иностранной регистрации и оттуда вышел мужчина, произвел несколько выстрелов в сторону упомянутых местных жителей. Предварительно, нападавший стрелял из охотничьего ружья. После этого остальные четверо мужчин также напали на потерпевших и нанесли им ряд дробных ранений. В это время злоумышленник, прибывший к месту происшествия на авто, уехал в неизвестном направлении. Остальные четверо участников конфликта также скрылись.

Пострадавшие были госпитализированы. По информации УНН, давать показания они отказываются. 

После стрельбы в городе был объявлен план "Сирена", начато розыск злоумышленников. Как стало известно, мужчина, которого подозревают в начале стрельбы, с места совершения преступления уехал на автомобиле Nissan X-Trail.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, по факту покушения на убийство следственным управлением областного главка полиции открытое уголовное производство (ст.15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса Украины и п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины ). Пострадавшие 1969 и 1977 рождения сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция принимает все меры для раскрытия этого преступления.

Напомним, во Львовской области мужчина из-за незначительной ДТП устроил стрельбу.

Украинские Национальные Новости

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