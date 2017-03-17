Стрілянина у житловому будинку сталась у Маріуполі

Цієї ночі на службу 102 надійшло повідомлення про стрілянину. Обурений заявник повідомив поліції, що людина, яка живе по сусідству стріляє з рушниці прямо з вікна своєї квартири, розташованої на другому поверсі багатоповерхівки.

За інформацією поліції, екіпаж патрульної поліції який прибув на місце подій за кілька хвилин затримав порушника. Інспектори виявили у громадянина очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

“У квартирі, де, крім нього знаходилися двоє його товаришів, а також дружина з дітьми, інспектори виявили гладкоствольну рушницю і більше десятка гільз. Як з’ясувалося у 53-річного громадянина дозвіл на зброю є і факт того, що він стріляв з вікна своєї квартири він не заперечує. На питання, чим мотивовані його дії, чоловік відповів, що у нього непроста робота і таким чином він намагався відпочити і відволіктися”, — повідомили у прес-службі поліції.

Патрульні склали на порушника адміністративний матеріал за ч.1 ст.191, порушення громадянами правил зберігання, носіння вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 16 березня у Солом’янському районі столиці у під’їзді будинку знайшли арсенал зброї.