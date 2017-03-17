Стрельба в жилом доме произошла в Мариуполе

Этой ночью в службу "102" поступило сообщение о стрельбе. Возмущенный заявитель сообщил полиции, что мужчина, который живет по соседству стреляет из ружья прямо из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажки.

По информации полиции, экипаж патрульной полиции прибывший на место событий задержал нарушителя. Инспекторы обнаружили у гражданина явные признаки алкогольного опьянения.

"В квартире, где, кроме него находились двое его товарищей, а также жена с детьми, инспекторы обнаружили гладкоствольное ружье и более десятка гильз. Как выяснилось у 53-летнего гражданина разрешение на оружие есть и факт того, что он стрелял из окна своей квартиры он не отрицает. На вопрос, чем мотивированы его действия, мужчина ответил, что у него непростая работа и таким образом он пытался отдохнуть и отвлечься", - сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия прибыли следователи.

Патрульные составили на нарушителя административный материал по ч.1 ст.191, нарушение гражданами правил хранения, ношения огнестрельного оружия.

Напомним, 16 марта в Соломенском районе столицы в подъезде дома нашли арсенал оружия.