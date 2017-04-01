Стрілянина у столиці: оперативники затримали автозлодіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У столиці оперативники зі стріляниною затримали автозлодіїв. При спробі втечі зловмисників правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів: трьох чоловіків затримали, ще одному вдалося втекти. Потерпілих внаслідок інциденту немає. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.
"Близько 15-ї години у Дніпровському районі оперативники помітили групу зловмисників, які обкрадали автомобілі. При затриманні вони намагалися втекти у різні сторони, тож оперативник зробив кілька попереджувальних пострілів із травматичної зброї. Трьох чоловіків затримали на місці злочину, ще одному вдалося втекти автомобілем", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-службі, поліцейські розпочали пошуки втікача, а відтак затримали у Деснянському районі Києва.
"Зловмисників доставили до управління поліції. Усі затримані - громадяни іншої держави. З ними працюють слідчі", - йдеться у повідомленні.
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