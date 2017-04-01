Стрельба в столице: оперативники задержали автоворов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73483 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110181 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168270 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123613 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121046 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105831 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159009 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стрельба в столице: оперативники задержали автоворов

Стрельба в столице: оперативники задержали автоворов

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В столице оперативники со стрельбой задержали автоворов. При попытке побега злоумышленников правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов: трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.

"Около 15 часов в Днепровском районе оперативники заметили группу злоумышленников, которые обворовывали автомобили. При задержании они пытались бежать в разные стороны, поэтому оперативник сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического оружия. Трех мужчин задержали на месте преступления, еще одному удалось скрыться на автомобиле", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, полицейские начали поиски беглеца, а затем задержали его в Деснянском районе Киева.

"Злоумышленников доставили в управление полиции. Все задержанные - граждане другого государства. С ними работают следователи", - говорится в сообщении.

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