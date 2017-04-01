Стрельба в столице: оперативники задержали автоворов

"Около 15 часов в Днепровском районе оперативники заметили группу злоумышленников, которые обворовывали автомобили. При задержании они пытались бежать в разные стороны, поэтому оперативник сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического оружия. Трех мужчин задержали на месте преступления, еще одному удалось скрыться на автомобиле", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, полицейские начали поиски беглеца, а затем задержали его в Деснянском районе Киева.

"Злоумышленников доставили в управление полиции. Все задержанные - граждане другого государства. С ними работают следователи", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина устроил стрельбу в столице