Стрельба в столице: оперативники задержали автоворов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В столице оперативники со стрельбой задержали автоворов. При попытке побега злоумышленников правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов: трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.
"Около 15 часов в Днепровском районе оперативники заметили группу злоумышленников, которые обворовывали автомобили. При задержании они пытались бежать в разные стороны, поэтому оперативник сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического оружия. Трех мужчин задержали на месте преступления, еще одному удалось скрыться на автомобиле", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, полицейские начали поиски беглеца, а затем задержали его в Деснянском районе Киева.
"Злоумышленников доставили в управление полиции. Все задержанные - граждане другого государства. С ними работают следователи", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина устроил стрельбу в столице