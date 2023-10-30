Стрілянина у Флориді: двоє вбиті і 18 поранені під час святкування Хелловіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Флориді внаслідок стрілянини загинули щонайменше двоє людей і ще 18 отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.
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Під час святкування Хелловіну у місті Тампа, Флорида, вранці в неділю сталася бійка між двома угрупованнями, та призвела до смертельних наслідків.
На відео, розміщеному в Інтернеті, видно, як люди в костюмах на Хелловін п'ють і розмовляють на вулиці, коли лунають постріли, що спричиняють тисняву.
Деякі люди перекидають металеві столи і ховаються за ними.
Офіцери відреагували на стрілянину в Тампі. На відео з місця подій видно, як поліцейські надають допомогу кільком пораненим, що лежать на землі.
Наразі відомо про загибель двох людей і госпіталізацію 18 осіб. Про це повідомив начальник поліції Тампи Лі Берко.
«Це було заворушення або бійка між двома групами. І в цю боротьбу між двома групами були залучені сотні невинних людей, які стояли на шляху», – сказав Лі Берко.
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