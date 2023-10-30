Стрельба во Флориде: двое убиты и 18 ранены во время празднования Хэллоуина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во Флориде в результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека и еще 18 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
Во время празднования Хэллоуина в городе Тампа, Флорида, утром в воскресенье произошла потасовка между двумя группировками и привела к смертельным последствиям.
На видео, размещенном в Интернете, видно, как люди в костюмах на Хэллоуин пьют и разговаривают на улице, когда раздаются выстрелы, приводящие к давке.
Некоторые люди опрокидывают металлические столы и прячутся за ними.
Офицеры отреагировали на стрельбу в Тампе. На видео с места событий видно, как полицейские оказывают помощь нескольким лежащим на земле раненым.
Пока известно о гибели двух человек и госпитализации 18 человек. Об этом сообщил начальник полиции Тампы Ли Берко.
«Это было беспорядки или драки между двумя группами. И в эту борьбу между двумя группами были вовлечены сотни невинных людей, стоявших на пути», – сказал Ли Берко.
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