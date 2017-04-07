Стрілянина сталася неподалік від місця наїзду авто на людей у Стокгольмі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Звуки пострілів було чутно неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі. Про це пише The Sun, передає УНН.
"Підтверджено загибель двох людей і постріли сталися після того, як вантажівка врізалася в натовп в Стокгольмі", - йдеться у повідомленні.
Невідома кількість людей отримали поранення в результаті інциденту в столиці Швеції, свідки кажуть, що вантажівка в'їхала в універмаг у центрі міста.
Поліція оточила місце події. На місці працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма.
Поліція повідомила про двох загиблих.