Стрілянина сталася неподалік від місця наїзду авто на людей у Стокгольмі - ЗМІ

"Підтверджено загибель двох людей і постріли сталися після того, як вантажівка врізалася в натовп в Стокгольмі", - йдеться у повідомленні.

Невідома кількість людей отримали поранення в результаті інциденту в столиці Швеції, свідки кажуть, що вантажівка в'їхала в універмаг у центрі міста.

Поліція оточила місце події. На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма.

Поліція повідомила про двох загиблих.