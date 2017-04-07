Стрельба произошла неподалеку от места наезда авто на людей в Стокгольме - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Звуки выстрелов было слышно неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме. Об этом пишет The Sun, передает УНН.
"Подтверждена гибель двух человек и выстрелы произошли после того, как грузовик врезался в толпу в Стокгольме", - говорится в сообщении.
Неизвестное количество людей получили ранения в результате инцидента в столице Швеции, свидетели говорят, что грузовик въехал в универмаг в центре города.
Полиция оцепила место происшествия. На месте работают спасательные службы.
Напомним, автомобиль наехал на людей на улице в центре Стокгольма.
Полиция сообщила о двух погибших.