Стрельба произошла неподалеку от места наезда авто на людей в Стокгольме - СМИ

"Подтверждена гибель двух человек и выстрелы произошли после того, как грузовик врезался в толпу в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Неизвестное количество людей получили ранения в результате инцидента в столице Швеции, свидетели говорят, что грузовик въехал в универмаг в центре города.

Полиция оцепила место происшествия. На месте работают спасательные службы.

Напомним, автомобиль наехал на людей на улице в центре Стокгольма.

Полиция сообщила о двух погибших.