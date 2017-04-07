Стрельба произошла неподалеку от места наезда авто на людей в Стокгольме - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73517 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110186 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168277 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123617 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121050 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114839 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105833 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159015 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стрельба произошла неподалеку от места наезда авто на людей в Стокгольме - СМИ

Стрельба произошла неподалеку от места наезда авто на людей в Стокгольме - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Звуки выстрелов было слышно неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме. Об этом пишет The Sun, передает УНН.

"Подтверждена гибель двух человек и выстрелы произошли после того, как грузовик врезался в толпу в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Неизвестное количество людей получили ранения в результате инцидента в столице Швеции, свидетели говорят, что грузовик въехал в универмаг в центре города.

Полиция оцепила место происшествия. На месте работают спасательные службы.

Напомним, автомобиль наехал на людей на улице в центре Стокгольма.

Полиция сообщила о двух погибших.

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