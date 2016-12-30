Стрілянина сталась у Хмельницькому

Речник управління Патрульної поліції міста Хмельницький Роман Мартинюк інформацію про використання зброї підтвердив.

"Наразі на місці події працює поліція. Подробиці повідомимо пізніше", - зазначили у відомстві.

За попередньою інформацією патрульні поліції виїжджали на повідомлення про те, що невідомий чоловік з гострим металевим предметом нападав на перехожих. Після приїзду патрульних пролунали постріли.