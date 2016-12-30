Стрілянина сталась у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Хмельницькому по вулиці Кам'янецька чути постріли. На місці знаходяться патрульні поліції. Хто стріляє - не зрозуміло. Про це кореспонденту УНН повідомив житель міста пан Сергій.
Речник управління Патрульної поліції міста Хмельницький Роман Мартинюк інформацію про використання зброї підтвердив.
"Наразі на місці події працює поліція. Подробиці повідомимо пізніше", - зазначили у відомстві.
За попередньою інформацією патрульні поліції виїжджали на повідомлення про те, що невідомий чоловік з гострим металевим предметом нападав на перехожих. Після приїзду патрульних пролунали постріли.