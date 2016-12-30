Стрельба произошла в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Хмельницком на улице Каменецкая слышны выстрелы. На месте находятся патрульные полиции. Кто стреляет - не понятно. Об этом УНН корреспонденту сообщил житель города Сергей.
Представитель управления патрульной полиции города Хмельницкий Роман Мартынюк информацию об использовании оружия подтвердил.
"Сейчас на месте происшествия работает полиция. Подробности сообщим позже", - отметили в ведомстве.
По предварительной информации патрульные полиции выезжали на сообщения о том, что неизвестный мужчина с острым металлическим предметом нападал на прохожих. После приезда патрульных раздались выстрелы.