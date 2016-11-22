Стрілянина сталась біля льодового катка в Одесі

Так, о 12:50 до правоохоронців надійшло повідомлення, що на проспекті Добровольського невідомі розпочали конфлікт біля льодового катка “Умка”.

Працівниками поліції було встановлено, що конфлікт стався через те, що два власника ділять між собою майно, при цьому с кожного боку прийшли юнаки між якими в подальшому почалися масові заворушення та бійка. Декілька осіб при цьому почали стріляти.

Правоохоронці припинили конфлікт та затримали п’ять учасників конфлікту, двоє з яких розпочали стрілянину.

Усі затримані доставлені до Суворовського відділу поліції для подальшого встановлення їх особистостей та притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.