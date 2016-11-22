Стрельба произошла возле ледового катка в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Массовый конфликт со стрельбой произошел возле ледового катка в Одессе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Так, в 12:50 в полицию поступило сообщение, что на проспекте Добровольского неизвестные начали конфликт возле ледового катка "Умка".
Работниками полиции было установлено, что конфликт произошел из-за того, что два владельца делят между собой имущество, при этом с каждой стороны пришли юноши между которыми в дальнейшем начались массовые беспорядки и драка. Несколько человек при этом начали стрелять.
Правоохранители пресекли конфликт и задержали пять участников конфликта, двое из которых начали стрельбу.
Все задержанные доставлены в Суворовский отдел полиции для дальнейшего установления их личностей и привлечения к уголовной ответственности.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.