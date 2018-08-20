Стрілянина під мерією Харкова: патрульні намагалися вести перемовини з нападником
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Харківські патрульні намагалися вести перемовини зі стрілком під міською радою Харкова, але той почав стріляти у правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Харківської області у Facebook, передає УНН.
"Патрульні вели перемовини зі зловмисником, однак той почав стріляти по поліцейських. Дмитро Кірієнко отримав два вогнепальні поранення, які виявилися несумісні з життям. Від отриманих поранень він помер у лікарні", - зазначили у поліції.
За їхньою інформацією, екіпаж Дмитра Кірієнка першим виїхав на виклик про стрілянину у будівлі міської ради.
Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.