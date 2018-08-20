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Стрельба под мэрией Харькова: патрульные пытались вести переговоры с нападавшим

Киев • УНН

 • 8987 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Харьковские патрульные пытались вести переговоры со стрелком под городским советом Харькова, но тот начал стрелять в правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харьковской области в Facebook, передает УНН.

Стрельба под мэрией Харькова: патрульные пытались вести переговоры с нападавшим

"Патрульные вели переговоры со злоумышленником, однако тот начал стрелять по полицейским. Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. От полученных ранений он скончался в больнице", - отметили в полиции.

По их информации, экипаж Дмитрия Кириенко первым выехал на вызов о стрельбе в здании городского совета.

Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

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