Стрілянина під Києвом: у поліції назвали суму боргу через який могли погрожувати потерпілому

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“Первинно, при допиті свідків ми встановили, що люди раніше, приблизно пів року тому отримували погрози з приводу не виконання цивільно-правових обов’язків. Начебто про існуючий борг у сумі 100 тис. дол. Наразі є рішення суду й відповідні судові розгляди тривають”, — розповів Нєбитов.

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За його словами, наразі це основна версія слідства щодо осіб, які могли організувати цей напад.

“Потерпілі вказують на конкретну особу з якою у них є відповідний тривалий конфлікт, який існує більше декількох років. Колись був отриманий кредит, начебто у сумі 100 тис. дол. і саме за ці гроші тривалий період часу йдуть судові розгляди. Ми розглядаємо цю версію, але будемо розглядати й інші”, — зазначив Нєбитов.

Він додав, що за попередніми даними зброя, з якої стрілок здійснив постріли, є переробленою.

Що було раніше

У селі Софіївська Борщагівка невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який разом із дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу.



Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила, що одна з версій, причини влаштування стрілянини в селі Софіївська Борщагівка, де поранили чоловіка — це боргові зобов’язання потерпілого.