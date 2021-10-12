Стрілянина під Києвом: у поліції назвали суму боргу через який могли погрожувати потерпілому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Наразі основною версією причини організації нападу на подружжя в селі Софіївська Борщагівка, де поранили чоловіка — це боргові зобов’язання у сумі 100 тис. дол. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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“Первинно, при допиті свідків ми встановили, що люди раніше, приблизно пів року тому отримували погрози з приводу не виконання цивільно-правових обов’язків. Начебто про існуючий борг у сумі 100 тис. дол. Наразі є рішення суду й відповідні судові розгляди тривають”, — розповів Нєбитов.
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За його словами, наразі це основна версія слідства щодо осіб, які могли організувати цей напад.
“Потерпілі вказують на конкретну особу з якою у них є відповідний тривалий конфлікт, який існує більше декількох років. Колись був отриманий кредит, начебто у сумі 100 тис. дол. і саме за ці гроші тривалий період часу йдуть судові розгляди. Ми розглядаємо цю версію, але будемо розглядати й інші”, — зазначив Нєбитов.
Він додав, що за попередніми даними зброя, з якої стрілок здійснив постріли, є переробленою.
Що було раніше
У селі Софіївська Борщагівка невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який разом із дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу.
Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила, що одна з версій, причини влаштування стрілянини в селі Софіївська Борщагівка, де поранили чоловіка — це боргові зобов’язання потерпілого.