Стрельба под Киевом: в полиции назвали сумму долга из-за которого могли угрожать потерпевшему

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Сейчас основной версией причины организации нападения на супругов в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину — это долговые обязательства в сумме 100 тыс. долл. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата

“Первоначально, при допросе свидетелей мы установили, что люди раньше, примерно пол года назад получали угрозы по поводу невыполнения гражданско-правовых обязанностей. Якобы о существующем долге в сумме 100 тыс. долл. Сейчас есть решение суда и соответствующие судебные разбирательства продолжаются”, — рассказал Небытов.

Детали

По его словам, сейчас это основная версия следствия в отношении лиц, которые могли организовать это нападение.

“Потерпевшие указывают на конкретное лицо с которым у них есть соответствующий длительный конфликт, который существует более нескольких лет. Когда был получен кредит, вроде в сумме 100 тыс. долл. и именно за эти деньги длительный период времени идут судебные разбирательства. Мы рассматриваем эту версию, но будем рассматривать и другие”, — отметил Небытов.

Он добавил, что по предварительным данным оружие, из которого стрелок совершил выстрелы, является переработанным.

Что было раньше

В селе Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчины, который вместе с женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что одна из версий причины стрельбы в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину — это долговые обязательства потерпевшего.

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