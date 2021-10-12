Стрельба под Киевом: в полиции назвали сумму долга из-за которого могли угрожать потерпевшему
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сейчас основной версией причины организации нападения на супругов в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину — это долговые обязательства в сумме 100 тыс. долл. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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“Первоначально, при допросе свидетелей мы установили, что люди раньше, примерно пол года назад получали угрозы по поводу невыполнения гражданско-правовых обязанностей. Якобы о существующем долге в сумме 100 тыс. долл. Сейчас есть решение суда и соответствующие судебные разбирательства продолжаются”, — рассказал Небытов.
Детали
По его словам, сейчас это основная версия следствия в отношении лиц, которые могли организовать это нападение.
“Потерпевшие указывают на конкретное лицо с которым у них есть соответствующий длительный конфликт, который существует более нескольких лет. Когда был получен кредит, вроде в сумме 100 тыс. долл. и именно за эти деньги длительный период времени идут судебные разбирательства. Мы рассматриваем эту версию, но будем рассматривать и другие”, — отметил Небытов.
Он добавил, что по предварительным данным оружие, из которого стрелок совершил выстрелы, является переработанным.
Что было раньше
В селе Софиевская Борщаговка неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчины, который вместе с женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу.
Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что одна из версий причины стрельбы в селе Софиевская Борщаговка, где ранили мужчину — это долговые обязательства потерпевшего.