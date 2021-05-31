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The Guardian

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Стрілянина на столичному Печерську: двох чоловіків госпіталізовано з пораненнями, відкрито справу

Київ • УНН

 • 19329 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У результаті стрілянини у Печерському районі Києва двох чоловіків госпіталізовано з тілесними ушкодженнями, відкрито справу. Про це повідомляє Національна поліція Києва, передає УНН.

Стрілянина на столичному Печерську: двох чоловіків госпіталізовано з пораненнями, відкрито справу

Деталі

Зазначається, що двох чоловіків госпіталізували до медичних установ: одного - з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а іншого - з пораненням голови. Подію кваліфіковано як хуліганство.

Цитата

“Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами – киянином, 1972 року народження, та громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку. У подальшому за іноземця вступилися його двоє знайомих. У цей момент киянин дістав зброю та кілька разів вистрелив у бік опонентів”, - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Після цього, іноземець зі своїми знайомими сіли до автівки та поїхали у невідомому напрямку. Менш ніж за годину розшукуваний автомобіль патрульні поліцейські зупинили правопорушників у Подільському районі столиці.

Додамо

“В авто перебував чоловік із пораненням голови - 37-річний уродженець Херсона, який перебуває у розшуку місцевою поліцією за скоєння вбивства. Наразі чоловік перебуває у лікарні під охороною працівників поліції. На місці, де трапилась подія, ми вилучили декілька гільз, травматичний пістолет та дозвільні документи на нього. Киянина госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями”, - додав начальник столичної поліції.

За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У випадку доведення провини, підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо

У понеділок, на вулиці Глазунова стався конфлікт зі стріляниною, один з учасників якого декілька разів вистрілив у повітря.

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